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Джигарханян отказался от денег за дом в США в пользу экс-супруги

Сегодня, 09:36

Закончить имущественный спор с бывшей супругой Татьяной Власовой полюбовно решил известный актёр и режиссёр Армен Джигарханян, отказавшийся от любых претензий на деньги, вырученные от продажи совместного дома в США. Документы на свою долю он передал пасынку Степану.

Недвижимость в Штатах Армен Борисович приобрёл в конце 1990-х, будучи в браке с Татьяной Власовой, с которой они, к слову, прожили вместе почти 50 лет. В то время, как сам Джигарханян жил в России, новый особняк заняла его супруга. В 2015 году пара решила разойтись, что начало процесс раздела имущества. Минувшим летом суд в США постановил разделить деньги от продажи дома пополам, однако бывшая жена актёра настаивала на том, чтобы он «поступил как джентльмен» и добровольно отдал ей свою часть денег. Джигарханян на это сперва не согласился, но спустя время всё же решил отказаться от притязаний.

Ранее мы писали, что Джигарханян попросил приёмного сына о встрече спустя 20 лет разлуки. В эфире «Пусть говорят» он передал ему документ, содержание которого стало известно только сейчас.


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