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Гафт в костюме Деда Мороза кувыркался как акробат на "Вечернем Урганте"

Сегодня, 00:29

Народный артист Российской Федерации, Валентин Гафт, недавно выписавшийся из больницы в телепрограмме Ивана Урганта "Вечерний Ургант" кувыркался словно акробат. 

Стоит напомнить, что известному мужчине скоро исполнится 82 года. Судя по всему, мужчина чувствует себя прекрасно и находится в прелестной физической форме. Несколько дней назад сообщалось о том, что Валентин Иосифович был госпитализирован. Театру "Современник" пришлось отменить премьеру декабрьского спектакля на середину февраля 2018 года.

Валентин Гафт является обладателем невероятного количества наград, в их числе орден "За заслуги перед Отечеством" III степени (2005) и II степени (2011), театральная премия Константина Сергеевича Станиславского за вклад в развитие актерского искусства (2007), премия "Золотой Орел" и тд.


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