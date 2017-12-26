Филипп Киркоров шокирован произнесенным Верой Брежневой словом "глиттер"

Вчера, 20:50

В Интернете набирает популярность фрагмент со съемок эфира музыкального шоу «Успех», где ведущая Вера Брежнева словом глиттер смутила своего коллегу Филиппа Киркорова. По словам ведущего, ему послышалось другое, созвучное слово, в результате чего он не смог сдержать эмоций, его реакция породила новый мем, и заставила рассмеяться публику.

Вера Брежнева, высказывая похвалу участнице проекта, обратила внимание на ее гармоничный внешний вид, и на то, как удачно с ее образом сочетается глиттер, что в переводе с английского языка означает блестки. Однако Филипп Киркоров расслышал совсем не то, заподозрив Веру Брежневу в отсутствии профессионального такта. Несмотря на то, что ведущая сразу же пояснила, что она имела ввиду, конфуза избежать не удалось. Филипп Киркоров начал оправдывать себя, ссылаясь на развившуюся с возрастом тугоухость, что объясняет ошибки в услышанной фразе. Забавное выражение лица Киркорова, выражающее шок и удивление, стала поводом для создания нового мема, а пользователи социальных сетей шутят и насмехаются над ведущим.