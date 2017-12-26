Владимир Познер оценил обидевшую буддистов шутку на ТНТ

Вчера, 19:43

В разговоре с «Национальной службой новостей», телеведущий Владимир Познер посоветовал игнорировать шутки, подобные прозвучавшей в сериале «Улица» на ТНТ, оскорбляющей чувства буддистов, назвав их проявлением дурного вкуса.

Он отметил, что, так как не видел сериал, выводы сделал на основе описания данной шутки. Познер считает, что каждый такой случай должен быть рассмотрен отдельно. Он высказался, что закон, признанный защищать чувства верующих, имеет множество изъянов, из-за чего используется не так, как должен, а лишь для сведения счетов.

По его мнению, решение о наличии факта оскорбления должна установить экспертная комиссия или суд, после чего должны быть произнесены извинения публично, причем их должны произнести не актеры.

Напомним, что Баатр Лиджиев ранее направил руководству канала ТНТ требование вырезать эпизод из сериала «Улица», оскорбляющий чувства верующих. В этом фрагменте, один из героев сериала обозвал статуэтку Будды в соитии «символом перипихона». Заместитель постоянного представителя республики Калмыкия при президенте России требовал публичных извинений. Если таковых не последует, он намерен обратиться в правоохранительные органы.