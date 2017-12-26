"Без пятой точки" и "вся в складках": Нюша опозорилась в "голом" платье

Вчера, 22:45

Мода на такие наряды захватила знаменитостей по всей планете.

Суть "голого" платья в том, что оно имитирует кожу тела его владелицы, лишь слегка прикрытую кружевой или другой красивой тканью, иногда расшитой блестками или пайетками. Эти наряды так полюбились красавицам всего мира, что сейчас, пожалуй, уже ни одной церемонии не обходится без них. Но столь провокационную вещь нужно уметь правильно носить - ведь при неосторожном движении платье может открыть любопытным взглядам несколько больше, чем было запланировано. Есть некоторые хитрости для «подстраховки» при выборе такого наряда.

К слову, нужно тщательно подобрать специальные накладки или незаметное нижнее белье. Многие из российских знаменитостей владеют этим мастерством в совершенстве, в их число входит Вера Брежнева и Ирина Шейк.

А вот любимице подростков Нюше, видимо, пока не совсем понятно, как носить такую вещь, хотя и надеть ее очень хочется. Поэтому когда певица нарядилась в «голое» платье золотистого цвета, то под него она надела то ли черного цвета боди, то ли контрастный чехол. Но результат получился вовсе не таким сногсшибательным, как хотелось - платье сморщилось на спине, придав визуально фигуре Нюши несколько дополнительных килограммов. На фото, которое исполнительница опубликовала на своей странице в соцсети, она стоит боком вместе с Глюкозой, выбравшей черное обтягивающее и непрозрачное платье.





Таким образом, Наталья Ионова выглядит куда более стройно по сравнению с Нюшей, хотя на самом деле их фигуры не очень отличаются в этом плане. Кстати, это не первое фото Нюши, вызвавшее массу вопросов у поклонников. На снимке возле новогодней елочки, где певица сфотографировалась у гигантской коробки с подарками, она стоит полубоком в красивом блестящем платье, но внимание привлекает не столько струящийся до пола наряд Нюши, сколько внушительные размеры ее ягодиц.

В последнее время появился некий тренд на большую попу. Во всяком случае его поддерживают многие звезды и блогеры, которые даже специально «качают» пятую точку. Нюше, конечно, еще далеко до Ким Кардашьян, но она тоже снискала массу комментариев и комплиментов от поклонников, которые даже предположили, что таких удивительных форм певица смогла добиться лишь путем регулярных спортивных тренировок.