«Анджелина Джоли» из Перми поразила всех параметрами груди

Вчера, 17:27

«Анджелина Джоли», происхождением из Перми, поразила всех своих подписчиков параметрами собственной груди, вполне соизмеримой с показателями известной модели и актрисы. Она продемонстрировала для фолловеров свои «достоинства», на фото в личном аккаунте в Instagram.

Галина Миргаева, являющаяся уроженкой Перми, уже неоднократно удостаивается чести быть сравнённой с такой известностью, как Анджелина Джоли. В этот раз она подчеркнула соблазнительные особенности своей фигуры при праздновании католического Рождества.

Для своего облачений, подчёркивающего наиболее соблазнительные её формы, модель выбрала платье ярко красного цвета. При этом на нём было декольте такого выреза, который отчётливо подчёркивал выгодные преимущества этой части её тела.

Своё фото Миргаева дополнила текстом о том, что поздравляет подписчиков с Рождеством и посылает им воздушный поцелуй. Данный снимок, размещённый ею в Сети, уже набрал «лайков» в количестве более 36 тысяч.

Миргаева недавно победила на пятом конкурсе красоты, который принимала Женева. Там она, помимо короны, получила сертификат, благодаря которому сможет осуществить бесплатный шоппинг на 200 тыс. долларов.