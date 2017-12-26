Катя Жужа ушла из «Дом-2» из-за нового романа

Вчера, 17:06

Катя Жужа покинула «Дом-2» из-за нового своего романа. Согласно информации, размещённой ею для своих поклонников, её новый возлюбленный потребовал этого, аргументируя тем, что она слишком много времени посвящает съёмкам на Сейшельских островах.

В своём сообщении, оставленном на личном аккаунте, девушка проинформировала, «Дом-2», после того, как она отработала там так много лет, стал для неё просто «родным». В то же время она испытывает потребность «идти дальше».

Она поведала, что поездки на Сейшелы действительно отнимали большое количество времени. При этом у неё, помимо дочки, в настоящее время появился новый мужчина, которого она назвала «серьёзным».

Как сообщила Жужа посетителям своей странички, около недели назад он сделал ей сообщение о том, что ему надоели её постоянные перелёты, и он хочет видеть свою возлюбленную в составе семьи постоянно.

Жужа сообщила, её избранник решил, что в данном вопросе поддержит любая женщина и она, подумав, выбрала любовь.

Дебют Кати Жужи, как телеведущей в шоу «Дом-2», состоялся в апреле 2016 года. Как она сообщала, тогда ей пришлось для прохождения кастинга на данную должность дважды переносить свой отпуск.

Через год она получила известность, как соведущая на этом шоу.