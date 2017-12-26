Вчера, 23:45

Репера, орущего "эщкере" на ухо собаке, возненавидели в сети. Такое видео появилось в интернете.

На Twitter-аккаунте WORLDSTARHIPHOP появилось видео, на котором американский рэпер Lil Pump орет на ухо собаке. Администрация профиля подписала этот ролик так: «Встречайте нового щенка Lil Pump».

Всего за три дня ролик набрал почти миллион просмотров, но не все комментарии к нему были положительными. Многих любителей животных и обычных пользователей возмутило такое отношение со стороны рэпера к собаке. Щенок явно испуган, а рэпер орет ему свое фирменное – «эщкере».

Многие предполагают, что у животного, после съемок в видеоролике, появится психологическая травма и его необходимо будет показать собачьему психологу.

Напомним, что Lil Pump – знаменитый рэпер из Майами, который прославился своей чрезмерной любовью к бренду Gucci. Его клипы получили широкую популярность в интернете, а поклонники его таланта копируют фирменную фразу – «эщкере».

Сам рэпер пока не отреагировал на критические высказывания в свой адрес.