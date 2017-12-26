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Анастасия Квитко поразила большой грудью и образом ангела

Сегодня, 14:10

Популярная модель Анастасия Квитко прославились в Сети своими выдающимися женственными формами, которыми девушка регулярно радует своих поклонников. Теперь Квитко предстала в неожиданном образе белого ангела с глубоким декольте.

Анастасия Квитко порадовала фанатов ангельской внешностью на рождественских праздниках. На праздничном мероприятии модель выбрала платье нежного цвета и не стала, как обычно, наносить агрессивный макияж.

Девушка для своего микроблога сняла новое видео, где продемонстрировала не только ангельскую внешность, но и глубокое декольте. Видео уже успели оценить более 100 тысяч фолловеров. Всего на Анастасию Квитко подписано 7,5 миллионов поклонников.


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