«Вагино-платья» в моде. Знаменитости массово демонстрируют интимные места

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Не так давно в Италии произошел громкий скандал после того, как две малоизвестные модели пришли на кинофестиваль в достаточно откровенных нарядах. Платья девушек выглядели нестандартно, ведь каждое из них имело огромные разрезы до самого интимного места, вследствие чего стало понятно, что модели не надели нижнее белье. Появилось определение «вагино-платья», и зарубежные знаменитости подхватили тренд, что подняло много шума в шоу-бизнесе.

Сообщается, что скандальные наряды стали надевать многие актрисы и другие звезды, тем самым демонстрирую свою раскрепощенность и отсутствие скромности. Практически все появившиеся на телах знаменитостей платья были похожи друг на друга, ведь они открывали самые интимные места, разрез располагался либо с двух сторон, либо сбоку, отчего видно было еще и грудь. Отличились первыми модели Дайан Мелло и Джулия Салеми, которые и затеяли скандал, но в свое оправдание одна из девушек сообщила, что они с подругой лишь поддерживали своего товарища дизайнера.

В скором времени в Сети стали появляться снимки провокационного характера, где артистки и модели демонстрировали публике все свои прелести. Одной из отличившихся выступила известная актриса и светская львица Пэрис Хилтон. Звезда экрана надела более скромное платье розового цвета, однако интимные места несколько виднелись из-за разреза. Супермодель Анна Вьялицина также отдала предпочтение новому тренду, и «вагино-платье» черного цвета красовалась на ней, подчеркивая сексуальность, и провоцируя новые скандалы.

Свой вклад в проявление современной моды сделали и такие модели, как Белла Хадид и Кендалл Дженнер, при этом, первая звезда показала журналистам и публике упругую грудь и отсутствие нижнего белья, надев красное «вагино-платье» на тонких бретельках с длинным шлейфом и разрезом с одной стороны. Дженнер, в свою очередь, выбрала пастельный оттенок наряда, прикрыла зону декольте и свои руки, но показала сокровенное место двумя разрезами, что провоцирует фантазию на пошлые мысли.

В мире моды есть немало скандальных фишек, которые ранее являлись неприемлемыми, но самые изощренные любители необычных нарядов не боялись их примерить. Сюда можно отнести рваные джинсы, стринги и другие вещи, а сейчас настало время «вагино-платья».