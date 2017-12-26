Раздвинутые ноги и откровенный наряд: "Будущий депутат" Волочкова показала отличную физическую форму

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Скандальная балерина гордится формой, которую приобрела, благодаря профессии.





Анастасия Волочкова постоянно поддерживает общение со своими поклонниками в Сети. На этот раз она выразила глубокую благодарность своим фанатам за то, как они поддерживали ее своими комментариями во время последних громких скандалов, в которых она оказалась замешана. Всех недоброжелателей она попросила хотя бы в честь праздника оставить ее в покое и не вмешиваться в ее личную жизнь.



В качестве приятного бонуса для поклонников Анастасия опубликовала в своем Instagram видео, где она занимается у балетного станка, демонстрируя свою прекрасную физическую форму, в том числе знаменитый шпагат. Балерина отметила, что счастлива от того, что у нее есть люди, которым она небезразлична. А недругам Волочкова посоветовала даже не пытаться поднимать ногу столь же высоко, как это делает она, потому что такая подготовка - результат каждодневного многочасового труда на протяжении многих лет.

Анастасия выразила удовлетворение от возможности заниматься дорогим для нее делом и делать это на высоком уровне. Фанаты немедленно засыпали свою любимицу комплиментами и за ее профессиональные способности, и за умение оставаться жизнерадостной, не обращая внимания на скандалы, которые в последнее время сопровождают ее чуть ли не на каждом шагу. Они также поздравили балерину с наступающим Новым годом.

В середине декабря проходила церемония вручения Российской национальной музыкальной премии, которую, разумеется посетила и Волочкова. Фото с мероприятия она, по традиции, разместила в Instagram, прокомментировав, что многие здесь собравшиеся являются добрыми друзьями и очень рады видеть друг друга. Анастасия сфотографировалась с Владимиром Пресняковым-младшим, при этом, не забыв попиарить собственный наряд. Платье, надо заметить, было достаточно броским и откровенным - блестящие золотые линии на черном фоне и глубокое декольте, демонстрирующее соблазнительные формы балерины. Волочкова рассказала, что приобрела этот наряд буквально на днях, и считает, что оно наилучшим образом подошло для данного приема. Сама церемония очень понравилась балерине, чем она также поделилась с поклонниками.



Напомним, что помимо регулярных скандалов, в том числе на сексуальной почве, Волочкова периодически делает громкие заявления о том, что она планирует то баллотироваться на депутатский пост, то принять участие в «Евровидении».