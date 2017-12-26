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«Они как братья»: Пользователи Сети сравнили победителя шоу «Успех» и Диму Билана

Сегодня, 11:45

Поклонники популярного российского шоу «Успех», где ведущей является Вера Брежнева, были поражены поразительным сходством победителя проекта с Димой Биланом. Об том передает информационное агентство «ВладТайм».

Актер и музыкант из Перми Ив Набиев победил в шоу «Успех» и стал по-настоящему популярен. Теперь молодого человека обсуждают не только за его талант, но и за внешность, что напоминает другого известного исполнителя. В Сети россияне стали сравнивать артистов и утверждать, что Набиев и Билан действительно похожи.

Многие заявили, что если Ив сбреет свои усы, то отличить от Билана его будет трудно. Сам парень никак не комментирует подобные сравнения.


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