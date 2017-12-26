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Пальто Кейт Миддлтон оказалось втрое дороже тренча Меган Маркл

Сегодня, 10:55

Принц Гарри впервые ввел свою невесту Меган Маркл в круг своих родственников при посещении рождественского богослужения в городке Кингс-Линн. При этом многочисленные ведущие светских хроник отметили, что клетчатое пальто супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон втрое дороже бежевого тренча будущей родственницы.

В нынешнем году посещение британской королевской семьей рождественской службы в церкви Марии Магдалины вызвало особый интерес не только жителей Кингс-Линн. Многочисленные репортеры известных таблоидов съехались со всей страны, чтобы запечатлеть первое появление в кругу будущих монарших родственников актрисы и модели Меган Маркл, которая уже 19 мая следующего года официально станет членом королевской семьи.

Блюстители викторианских нравов продолжают брюзжать, что дети и внуки Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа проявили нездоровую страсть к мезальянсам. Еще сто лет назад нельзя было увидеть даже в самом страшном кошмаре, что женой принца может стать актриса, да еще с африканскими корнями. Однако времена меняются, и знатоки отметили хороший вкус Маркл, которая надела бежевый тренч от Sentaler стоимостью в 1 тысячу 325 долларов. Тогда как Миддлтон выбрала клетчатое пальто Miu Miu аж за 4 тысячи долларов.


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