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Скандал вокруг «Дома-2» прокомментировала Ольга Бузова

Сегодня, 09:48

Вокруг телепроекта «Дом-2» возник очередной скандал. Экс-участница телестройки Ольга Бузова прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Телевизионный проект «Дом-2» стал одним из самых скандальных на российском телевидении. Очередной громкий скандал разгорелся из-за ухода с проекта его бессменного продюсера Алексея Михайловского.

Прокомментировать сложившуюся ситуацию своим долгом сочла экс-участница «Дом-2», а ныне певица Ольга Бузова. На своей страничке в социальной сети звезда заявила, что необходимо верить только проверенной и достоверной информации, которую распространяют о Михайловском, а слухи и домыслы о нем всерьез воспринимать нельзя.

Бузова заявила, что продюсер всегда был учителем для всех участников проекта, для нее он был «вторым отцом», который научил ее держаться перед камерами. Певица приоткрыла завесу и рассказала, что у продюсера с его женой очень большие личные планы – семья хочет наверстать время, которое отбирала у них работа Алексея Михайловского.

Напомним, что ранее сообщалось, что продюсера «Дом-2» с занимаемой должности сместили по просьбе Александра Карманова, который руководит телепроектом с 2014 года.


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