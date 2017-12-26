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Алёна Водонаева продемонстрировала большую грудь в Instagram

Сегодня, 09:29

Известная участница скандальной телестройки «Дом-2» Алёна Водонаева в очередной раз поразила поклонников своим пышным бюстом, подчеркнув его облегающей футболкой. Фанаты по достоинству оценили снимок знаменитости в Instagram.

На днях Алёна Водонаева представила для поклонников свою услугу по доставке полезных продуктов, где рассчитана калорийность и вес блюд. По словам знаменитости, это не только поможет похудеть, но и улучшит состояние здоровья и кожи. На фотографии Водонаева продемонстрировала примеры таких блюд, однако подписчики больше обратили внимание на пышную грудь Алёны в облегающей розовой футболке.

Некоторые фанаты предположили, что девушка могла увеличить грудь. Сама Водонаева утверждает, что всегда носила пятый размер груди, а в прошлом году уменьшила её до третьего размера.


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