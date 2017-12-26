Кэмерон Диас в 45 лет решила впервые стать мамой

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Всемирно известная американская актриса Кэмерон Диас впервые решилась стать матерью в возрасте 45 лет. Голливудская звезда и ее супруг начали подготавливать документы для усыновления ребенка из приюта.

Посоветовавшись с мужем Бенджи Мэдденом, Кэмерон Диас решила не рисковать здоровьем и не рожать ребенка самостоятельно, сославшись на «немолодые годы». Звездные супруги намерены усыновить ребенка из приюта. Отмечается, будущий член семейства актрисы и рокера будет родом не из США. В настоящее время Диас и Мэдден занимаются подготовкой документов для процедуры усыновления. 45-летняя экс-модель желает получить мальчика, однако девочка также ее вполне устроит.

Актриса и рок-музыкант ответственно подошли к усыновлению ребенка. Перед принятием судьбоносного решения, звездное семейство регулярно посещало лекции имеющих собственных детей семей, дабы разобраться в философии воспитания наследников.