В сеть просочились интимные фото самой дорогой в мире модели

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Интернет-сообщество взбудоражено секс-фотографиями 37-летней бразильянки Жизель Бундхен, известной как самая дорогая модель в мире. Интимные снимки первым опубликовал журнал VOGUE.

Жизель Бундхен приняла участие в эротической фотосессии Victoria's Secret, представ перед объективом фотокамеры в полностью обнаженном виде, лежа на белоснежной кровати. Позднее секс-снимки стали частью рекламной акции, направленной на продвижение собственной книги бразильской супермодели. Некоторые фото, не попавшие на глянцевые страницы Victoria's Secret, мировой общественности продемонстрировал журнал VOGUE. Как бразильскому изданию удалось завладеть интимными снимками Бундхен, не уточняется.

Широко известная бразильянка славится как самая дорогая модель в мире. В период с 2005 по 2009 год Бундхен крутила роман с американским актером Леонардо Ди Каприо. С 2009 года представительница мира моды состоит в браке с футболистом Томом Брэди.