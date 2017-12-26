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Поклонники завалили Джареда Лето поздравлениями с днем рождения

Сегодня, 08:47

Всемирно известный американский музыкант и актер Джаред Лето, празднующий сегодня 46-летие, поздравил подписчиков в Instagram с Рождеством и наступающими новогодними праздниками. В ответ рокер получил множество поздравлений, в которых верные поклонники пожелали кумиру долгих лет творческой жизни.

«Веселого Рождества и счастливых новогодних праздников! Время продолжает стремительно лететь. Давайте все будем жить как во сне. Хо-хо-хо», - написал Джаред Лето в своем Instagram-аккаунте.

Поздравительный пост музыкант сопроводил тематическим фото, на котором он запечатлен в шапке Санта-Клауса. Однако ответных поздравлений с Рождеством рокер практически не получил, ведь сегодня у него день рождения. Именно на данном торжестве поклонники Джареда Лето заострили внимание. В многочисленных комментариях под рождественской публикацией фанаты поздравляют своего кумира с праздником (46 лет), желая долгих и счастливых лет творческой жизни, которые подарят миру новые легендарные композиции коллектива 30 Second tо Mars.


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