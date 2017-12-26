«Девчонки супер»: Тимати показал интимное видео с Решетовой «в борделе»

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Певец бреет ноги?

Тимати опубликовал на своей странице в Instagram пикантное видео, на котором предоставил на суд общественности видео «не для посторонних глаз». Рэпер отправился в салон к своей невесте Анастасии Решетовой с просьбой сделать ему массаж ног. Девушка сообщила, что их заведение не предоставляет услуги такого характера, однако для Тимати она сделала исключение. «Не реклама. Сервис вышка. Девчонки супер. Хозяйка сказка», - подписал видео певец. Кадры настолько заинтересовали пользователей сети, что на данный момент его уже просмотрели свыше 1, 9 миллионов человек.

Такое количество желающих увидеть расслабление Тимати оставило после себя немало комментариев. «А обязательно пытаться сделать "сексуальное" лицо во время массажа стоп? ну не получается у тебя этого, Настя», «Вот у Аленушки клип реклама реально крутое аж до мурашек, а сколько там женственности и достоинства. Горжусь ей, а это извините Тимур но не очень», «Я посмотрела на салон по ссылке и не поняла что там?! По их роликам на бордель похоже», - написали подписчики Тимати. Один из пользователей сети отметил, что певец бреет ноги. Другие расценили подобное поведение Анастасии Решетовой ниже ее достоинства. К слову, фанаты оценили видеоролик, в котором она снималась обнаженной, а вот массаж ног сочли весьма не благородным занятием.

Ранее певец в Instagram поделился своими планами на будущее. «Приступил к разработке вкусов для своего напитка, который мы планируем запустить под нашим брендом в 2018 г!!! Естественно безалкогольного!!! В связи с этим вопрос: Что нравится вам? Какие вкусы? Газированные, слабо-газированные или вообще без газа? Линейка будет широкой, жду ваших пожеланий», - подписал снимок Тимати. Поклонники рэпера порекомендовали открыть ему свою закусочную в Дубае, сославшись на то, что там много россиян, которые живут в ОАЭ на постоянной основе и не прочь насладиться родными вкусностями. Кто-то изъявил свои более скромные пожелания: «Привет, когда бургерную откроешь в Новосибирске?? Давно хотел попробовать уже, а то все хвалят, прямо так, аж слюнки текут». Подписчики Тимати активно приняли участие в обсуждении будущих вкусов безалкогольных напитков, которые выйдут под брендом рэпера.