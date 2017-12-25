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На свободу выпустили экс-участника «Дом-2»

Вчера, 19:50

На свободу выпустили экс-участника «Дом-2». Жемчугов провел 15 суток за совершение ДТП.

Экс-участник телевизионной стройки «Дом-2» Глеб Жемчугов вышел на свободу. Известно, что он стал виновником совершения дорожно-транспортного происшествия. Положение Жемчугова усугубилось тем, что совершил он его в состоянии алкогольного опьянения.

За совершение такого неправомерного поступка, участник телепроекта получил 15 суток ареста. Об освобождении звезда сообщила своим подписчикам на страничке в социальной сети. В комментариях к его посту поклонники очень негативно отреагировали на такой поступок своего кумира. Многие заподозрили, что Жемчугов снова начал злоупотреблять спиртными напитками.

Напомним, что на большой скорости не справился с управлением автомобиля и протаранил несколько транспортных средств, которые были припаркованы на обочине. В день аварии у Жемчугова было запланировано участие в шоу «Разбор», попасть на которое ему было не суждено.

С участниками телепроекта «Дом-2» часто происходят неприятности, психологи сообщают, что это происходит из-за популярности, которая портит многих звёзд шоубиза.


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