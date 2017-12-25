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Елена Проклова рассказала о романах с Табаковым и Янковским

Вчера, 18:36

Елена Проклова шокировала публику откровенным признанием о романах с Олегом Табаковым и актером Янковским. Мало того, звезда сообщила, что была даже беременна от одного из своих ухажеров.

Известная актриса Елена Проклова на одном из шоу открыто заявила, что имела романтические отношения с Олегом Табаковым и актером Янковским в своей жизни. Женщина без зазрения совести открыто заявила, что могла даже иметь ребенка от одного из этих известных актеров, но не нашла в себе силы воли оставить ребенка.

Более того, сама Проклова совершенно не жалеет об случившихся интимных связях. Она подчеркнула, что в последнее время ее личная жизнь стала особой темой для обсуждения в СМИ, но она не видит в этом ничего неприемлемого. Женщина наоборот, о некоторых своих романах, вспоминает тепло и с гордостью.


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