Татьяна Котова порадовала подписчиков шикарным фото

Вчера, 18:26

Уроженка города Ростов-на-Дону Татьяна Котова, бывшая участница музыкальной группы «ВИА Гра», «Мисс Россия-2006», опубликовала в своем Instagram новое фото, которым очень порадовала всех своих фоловеров.

На фото девушка предстала в красивом, коротком, блестящем платье, с глубоким вырезом в области декольте. Данный снимок она подкрепила длинным сообщением с обращением к своим подписчикам, где она призывала всех не ждать определенных дней для того, чтобы порадоваться жизни, воплощать все мечты, постоянно стремиться и раскрывать свой индивидуальный потенциал, а также любить себя. Свой монолог она подытожила желанием, чтобы в мире стало больше довольных и счастливых людей.

Подписчики были очень благодарны данным пожеланиям, отметив, что красивая грудь девушки сильно отвлекает размышлений от написанных слов. В своих комментариях они высказали большое количество комплиментов внешности девушки.

За несколько часов фото Татьяны Котовой оценили более 22 тысяч поклонников.