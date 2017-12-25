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В финал проекта «Русский ниндзя» вышел парень из Оренбурга

Вчера, 18:22

В финал проекта «Русский ниндзя» вышел парень из Оренбурга. Все задания, которые были представлены в полуфинале, он выполнил за одну минуту и девять секунд.

В канун новогодних праздников многие телевизионные шоу подходят тоже к своему финальному завершению. Одно из популярных «Русский ниндзя» вышло на финишную прямую. В полуфинале путевку в финальное состязание получил житель Оренбурга Алексей Матьянов.

В полуфинале парень очень быстро (за одну минуту и девять секунд) смог выполнить все предложенные задания. Как оказалось позднее, парень побил рекорд проекта «Русский ниндзя». Сообщается, что за время участия в шоу, все его герои очень сдружились и дали друг другу прозвища. Так, участник финала из Оренбурга получил новое имя – «Лионель из Оренбурга».

В скором времени поклонники проекта «Русский ниндзя» смогут поболеть за своих любимцев в финале шоу. Организаторы обещают, что действо будет незабываемым.

Напомним ,что российское шоу является прототипом культового Ninja Warrior. За победу в финале участник получит пять миллионов рублей.


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