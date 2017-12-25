"Голая" и "глупая". Волочкова опозорилась во время интервью

Вчера, 18:02

В последнее время ходит много разговоров вокруг персоны известной балерины Анастасии Волочковой. Многочисленные скандалы и разбирательства на слуху у общественности, но при этом звезда балета не перестает удивлять публику все больше, как и произошло на очередном мероприятии.

Волочкова стала гостьей светского раута, где знаменитости стараются придерживаться классического стиля, мужчины ходят в костюмах, а дамы демонстрируют свою элегантность. Но Анастасия отличилась и здесь, ведь посетила мероприятие в таком откровенном образе, что чуть не «потеряла» свою пышную грудь. Отмечено, что декольте Волочковой практически достигало зоны пупка, и звездным коллегам приходилось придерживать самое сокровенное, чтобы спасти подругу от позора и очередного скандала.

На встрече присутствовал товарищ балерины, известный продюсер Бари Алибасов, который и стал помощником Анастасии, ведь держал ее бюст двумя руками при спуске с лестницы. Журналисты подчеркнули, что сама звезда балета была совершенно не против такому повороту событий, и не проявила ни капли смущения. Алибасов при этом всячески расхваливал подругу, отмечая, что она не только талантливая балерина, но еще замечательная мать, подруга и в то же время, прекрасно готовит.

Также без внимания не осталась фраза Волочковой, произнесенная во время интервью о новом кавалере. Артистка рассказала, что о своих отношениях не стоит говорить на публику, ведь «счастье любит тишину». При этом журналист спросил, когда знаменитость это поняла, и Анастасия подумала, что ей пытаются присвоить авторство народной мудрости. Данный факт остаться незамеченным не смог, ведь и без того скандальная в последнее время персона Волочковой облачена повышенным вниманием. Поклонники и ненавистники отметили, что звезда глупа.

Во время общения с журналистами балерина все же открыла занавесу своей личной жизни, не смотря на свои же убеждения. Артистка призналась, что у нее появился поклонник, умеющий удивить любимую женщину. От остальных он отличается способностью делать неожиданные поступки, как и произошло накануне. Ухажер вручил Анастасии шикарный букет алых роз, которые счастливая Волочкова хранит на балконе для их более длительного хранения. Тем не менее, сама она любит белые цветы, в чем поклонник несколько промахнулся.