Ольга Серябкина вышла на сцену в странном полупрозрачном платье

Вчера, 17:43

Солистка трио SEREBRO Ольга Серябкина из-за волнения забыла надеть нижнее бельё, что было видно сквозь её полупрозрачное платье, в котором она появилась перед слушателями.





Ольга опубликовала фотографию после выступления, под которой поблагодарила фанатов за эмоции. Однако не все фанаты открыли её запись для того, чтобы ответить взаимностью, рассказывают журналисты VistaNews. Многим из них стало интересно, действительно ли под концертным платьем певицы они смогли рассмотреть её грудь, или это недоработка костюмеров. Наряд, в котором Серябкина вышла на сцену сольно, оказался настолько прозрачным, что поклонники посоветовали ей всё же надевать нижнее бельё.



Кроме того, пользователи социальных сетей стали думать, что артистка вовсе ничего под платьем не имела. Ольга нередко предстаёт в откровенных образах, но именно после этого выступления поклонники выступили её критиками. «Пошлячка», «Оля, по-моему, это чересчур уже», «Ольга, зачем демонстрировать публике свои соски в такой день?», «А может, ты вообще без одежды ходить будешь?» - оставляют свои комментарии недовольные подписчики.