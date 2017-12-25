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Соцсети взорвали фото британской модели в бикини на морозе

Вчера, 17:34

Британская модель и телезвезда Джорджия Тоффоло поделилась интересными снимками в бикини. Интерес привлек снег и мороз на фото, где модель в одних бикини позировала с лопатой.

Джорджия Тоффоло в своем паблике в соцсети написала: «Кемпинг в горах – экстремальнее, чем в джунглях. Но я всё равно тут в бикини, ха!». К таким словам претензий нет, однако британцев смутил оголенный наряд теледивы. Ее тело прикрыли лишь бикини и верх лифа, которые на морозе и в снегу, как говорят «до задницы». В виду такого наряда девушки, обеспокоенными остались ее преданные поклонники, которые побаиваются за ее здоровье. Джорджия Тоффоло однако порадовала всех мужчин, показав, насколько красивой и привлекательной можно выглядеть и на фоне со снегом и огромной лопатой для его уборки.


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