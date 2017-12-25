Матерные слова, истерики на сцене и открытая ненависть: Рейтинг скандалов с Бузовой

Вчера, 21:55

Бузова регулярно становится главной героиней скандальных ситуаций.

Участница и ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова обладает вспыльчивым характером и является очень эмоциональной личностью. Из-за этого она часто становится главной героиней скандальных ситуаций, которые сама же провоцирует. Многие пользователи считают, что популярность Бузова обрела не так благодаря своему таланту и профессионализму, как громкости ситуаций, эпатажу и иногда абсурду происходящего. В Сети даже составили рейтинг скандалов с Ольгой Бузовой.

Достаточно большое количество разговоров, комментариев и обсуждений вызвало поведение Ольги Бузовой на шоу «Бабий бунт». На YouTube было опубликовано видео с пилотного выпуска передачи. Во время съемок Ольга Бузова накричала на соведущих, так как ей показалось, что ее постоянно перебивают и не дают вставить слово. Расстроившись, знаменитость развернулась и покинула съемочную площадку.

Также скандальную ситуацию Ольга Бузова спровоцировала на съемках клипа на песню «Люди не верили». По сюжету, ей нужно было сыграть ангела, выходящего из воды. С белоснежными крыльям за спиной Бузова простояла несколько минут в холодной горной реке. После окончания съемок данного сюжета, певица высказала свое недовольство режиссеру, не скупясь на нецензурные выражения.

О том, что происходит в ее жизни, телеведущая, певица и дизайнер Ольга Бузова регулярно делится с подписчиками в Instagram. Ажиотаж поклонников вызвало сообщение Бузовой о том, что однажды ей пришлось ждать бригаду скорой помощи три часа. Данная ситуация ее разозлила и возмутила, на что подписчики пошутили, что врачи чувствовали к какой эмоциональной личности едут, поэтому не спешили.

Во время церемонии награждения премией МУЗ-ТВ, знаменитость устроила истерику, когда проиграла в номинации «Прорыв года». Не скрывая слез, Бузова рассказала, что уже является победительницей и поблагодарила всех своих поклонников, после чего выхватила микрофон у ведущего церемонии Максима Галкина, и принялась демонстрировать свои вокальные данные. Эмоции настолько переполнили начинающую певицу, что равнодушным не смог остаться Филипп Киркоров, которые потом утешал звезду.

Внимание к себе Бузова привлекла также в начале лета. В ее Instagram появился пост, в котором она сообщила, что терпеть не может шоу «Дом-2» и его участников. СМИ мгновенно подхватили и распространили информацию, однако провокационный пост со страницы знаменитости мгновенно исчез.