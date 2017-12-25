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«У нас нет совместного ребёнка»: Анна Седокова призналась в любви Анатолию Цою

Вчера, 16:59

Мать троих детей Анна Седокова рассказала поклонникам, что хоть и не родила музыканту Анатолию Цою ребенка, но все равно его любит. Об этом знаменитость сообщила в Instagram.

Анна Седокова самостоятельно воспитывает старшую дочку Алину, младшую Монику и новорожденного сына Гектора. Все дети имеют разных отцов, однако саму певицу это не смущает. Недавно Седокова призналась в любви Анатолию Цою, однако уточнила, что любит его, как друга. Также Анна призналась, что ребенка у них нет, зато в следующем году будет новая песня.

«Так они не встречаются?», «Нет ребенка совместного? А Гектор тогда от кого?», «Ребенок не от Цоя?», «Аня, стартуй за 4 ребенком, уж больно хорошие детки получаются!», «Нет общих детей, ну хоть песней всех успокоите», - писали в комментариях поклонники.


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