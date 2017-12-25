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Постаревшего Дмитрия Нагиева пожалели поклонники

Вчера, 16:38

Поклонники популярного актера и шоумена Дмитрия Нагиева стали на его сторону и защитила от нападок хейтеров. Недоброжелатели стали утверждать, что артист совсем уже не тот и значительно постарел.

Под одним снимком Дмитрия Нагиева в Instagram подписчики устроили настоящие споры. Многие из них утверждали, что Нагиев сильно постарел, а его лицо покрылось морщинами. Также в комментариях отметили, что внешний вид артиста стал далеким от идеального.

Однако самые преданные фанаты заступились за актера и стали утверждать, что Дмитрий, возможно, мало спит, так как задействован в многих телевизионных проектах.


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