Постаревшего Дмитрия Нагиева пожалели поклонники

Вчера, 16:38

Поклонники популярного актера и шоумена Дмитрия Нагиева стали на его сторону и защитила от нападок хейтеров. Недоброжелатели стали утверждать, что артист совсем уже не тот и значительно постарел.

Под одним снимком Дмитрия Нагиева в Instagram подписчики устроили настоящие споры. Многие из них утверждали, что Нагиев сильно постарел, а его лицо покрылось морщинами. Также в комментариях отметили, что внешний вид артиста стал далеким от идеального.

Однако самые преданные фанаты заступились за актера и стали утверждать, что Дмитрий, возможно, мало спит, так как задействован в многих телевизионных проектах.