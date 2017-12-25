Дана Борисова рассказала, с кем проведёт новогоднюю ночь

Вчера, 16:25

Дана Борисова всё чаще появляется на телевидении и доказывает, что стала на путь исправления. За неделю до Нового года женщина поделилась, с кем встретит праздник.





Журналисты «ВистаНьюс» узнали, что сейчас Дана Борисова всё больше времени уделяет своей дочери и старается создать с ней отношения, как в любой другой семье. Как рассказала Борисова на своей странице в Instagram, она уже встретила со своим ребёнком первый за долгое время рассвет: «Нет ничего прекраснее моих бровей, а также этой ночи, САМОЙ ПЕРВОЙ НОЧИ, ПРОВЕДЁННОЙ С ДОЧЕНЬКОЙ», - пишет телеведущая.



Поутру она отвела девочку в школу и сообщила подписчикам, что до Нового года, включая саму праздничную дату, Полина проведёт в компании с мамой. Поклонники оказались рады такому событию не меньше Борисовой, но некоторых заинтересовало, почему бывший муж звезды внезапно позволил «непутёвой матери» встретить наступающие праздники наедине с дочкой.