Меладзе в "Турандот", Агутин в "Чайке" и Королева в автобусе. Где встретят Новый год звезды?

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Далеко не все звезды позволят себе встретить праздник дома. Буквально вчера Ольга Бузова сообщила своим подписчикам о том, что выступает на одном из новогодних концертов вместе с Григорием Лепсом и не скрывает своего восторга. Однако все ли селебрити проведут главный праздник в году в кругу семьи, наслаждаясь своими выступлениями на экранах телевизоров?

Певица Наташа Королева собирается встретить Новый год в довольно оригинальном месте – в автобусе. По признанию самой поп-дивы, встречать главный праздник года в такой обстановке ей придется впервые. Но Наталья ничуть не унывает – сначала празднование будет происходить на ярославской городской площади, где будет проходить концерт для всех желающих, а затем отмечать певица вместе со своей командой продолжат непосредственно в салоне автобуса. Королева планирует украсить его и, возможно, даже поставить елку. Во всяком случае, певица уверена, что праздник пройдет отлично. Из своего опыта необычного проведения Нового года, Наталья также вспомнила, как ей доводилось с компанией друзей ловить на Тверском бульваре тройку лошадей вместо такси.

Светлане Лободе и Валерию Меладзе тоже предстоит «рабочий» Новый год – они задействованы в специальной новогодней постановке «Игры престолов», которая будет показана в столичном ресторане «Турандот». Возможно, они и не споют дуэтом, так как их выходы запланированы в порядке очереди, но веселье присутствующим гарантировано. Вход на вечеринку не из дешевых – нижний порог стоимости билета – 29 тысяч рублей.

Даже мама двухлетней дочки Оливии, солистка «А-Студио», Кети Топурия, наверное, многое бы дала за то, чтобы встретить праздник со своими родными, но работа оказалась на первом месте. «А-студио» вместе с Кети будут выступать в баре Duran bar, а шеф-повар даже разрабатывал праздничное меню вместе с артистами. Вход на праздник обойдется в 3000 рублей.

Мэтры российской эстрады – Леонид Агутин и «Иванушки International», вот уж кто-кто, а они точно могут позволить себе спокойно встретить Новый год со своими семьями дома, не гонясь за гонорарами. И, тем не менее, они решили порадовать своих поклонников встречей праздника почти по-летнему – причалившая к Краснопресненской набережной двухпалубная яхта под названием «Чайка» откроет свои двери для всех, кто приобрел билеты стоимостью 10 тысяч рублей.

Экс-солист группы «Hi-Fi» Митя Фомин встретит Новый год в отеле Nabat Palace. Его выступление начнется уже в 22.00. Певец исполнит все свои хиты, в том числе актуальную композицию «Перезимуем». Попасть в банкетный зал отеля можно будет за 5000 рублей.

Бурито, точнее солист Гарик, наверное, больше, чем кто бы то ни было мечтал встретить праздник со своей семьей, тем более, что она в этом году пополнилась – у певца родился сын. Но так как в уходящем году верхние строчки хит-парадов занимали сразу несколько композиций Бурито, то певца захотели услышать на закрытой вечеринке и отказать он не смог. Попасть на мероприятие можно только по приглашению орагнизаторов.

В отеле «Голден Палас» выступят Сосо Павлиашвили и Тимур Темиров, а для того, чтобы праздник стал настоящим, поздравить собравшихся придут Дед Мороз и Снегурочка. Стоимость входных билетов начинается от 5 тысяч рублей.

Солисты дуэта «Чай вдвоем» успешно гастролируют, правда теперь по отдельности. Например, Дениса Клявера в Новый год можно будет услышать в ресторане «Ноев ковчег» и даже получить поздравление от президента в компании певца. Напомним, что вход в ресторан обойдется от 18 тысяч рублей.

Зато Юлия Коган опередит в этом году многих своих коллег. В чем именно? Да в том, что Новый год она встретит раньше большинства из них, потому что у Юлии запланирован концерт в Челябинске. Конгресс-отель «Малахит» распахнет свои двери для всех, кто любит свободу, экшн и драйв. Все это обещают на выступлении Юлии, куда можно будет попасть, как минимум, за 4000 рублей.

Звезды «нулевых» - группа «Премьер-министр» собираются успеть в новогоднюю ночь выступить аж в двух местах – в «Азербайджане» и «Кавказском дворике». Несмотря на обновишийся состав коллектива, любимые песни остались прежними. Вход на мероприятие оценивается в 5000 рублей.

Согдиана, одна из выпускников «Фабрики звезд» под номером 6, а по совместительству, мама двоих сыновей, будет встречать Новый год вместе с посетителями ресторана «Шахин-Шах». Кстати, чтобы дети не скучали дома, певица, скорее всего, возьмет их с собой. Праздник начнется в 23 часа. Цена на билет стартует с 2500 рублей.

В отличие от обычных работников, которые имеют возможность отказаться от дежурства в новогоднюю ночь, знаменитости редко могут выбирать между запланированным заранее выступлением и уютным праздником в кругу семьи. Справедливости ради, надо заметить, что они будут вознаграждены приятным бонусом – новогодние выступления обычно оплачиваются гораздо выше, чем обычные концерты. Собственно, поэтому многие звезды и стремятся втиснуть в свой график как можно больше концертов – кто же откажется от дополнительных доходов в таком масштабе!

Именно к числу тех, кто может себе позволить роскошь встречать Новый год в кругу родных и близких, а не развлекать гостей на различных мероприятиях, относится со времен ухода из группы «ВИА Гра» красотка Вера Брежнева. Она поведала журналистам, что считает самым лучшим новогодним угощением салат «оливье», а праздник обычно предпочитает проводить со стандартным набором: шампанское, салаты, «Голубой огонек «или «Песня года».