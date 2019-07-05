У Амстердама есть дела поважнее «Евровидения»

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Столица Нидерландов не может принять у себя музыкальный конкурс «Евровидение-2020». Мэр города Фемке Халсема сообщила об этом решении в открытом письме.

Мэр Амстердама Фемке Халсема объяснила, что известный концертный зал Ziggo Dome, в котором ожидалось принять «Евровидение», уже занят в необходимых числах. Она говорит, что предстоящие мероприятия никак нельзя отменить или перенести на другие даты. Пока что попытки найти другое крупное помещение не привели к успеху.

Недавно стало известно, что Гаага и Бреда также выразили свое нежелание участвовать в «Евровидении». Сейчас за возможность провести у себя фестиваль соревнуются сразу несколько городов. Решение о том, где будет проведено «Евровидение 2020», огласят в августе 2019 года.

Следующий конкурс песен «Евровидение 2020» состоится в Нидерландах в 2020 году, потому что победителем прошлого фестиваля был уроженец этой страны. Дункан Лоуренс сыграл песню «Аркада», нарушив при этом правила конкурса — придумал песню, которая подходила под его репертуар. Однако Европейский вещательный союз все же засчитал победу исполнителя.