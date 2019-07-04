Невероятное: гитара участников легендарной The Doors окажется на аукционе в Подмосковье

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Гитара исписана автографами участников й рок-группы. Туда же входит автограф величайшего вокалиста Джима Моррисона, который играл в группе до момента его смерти в 1971 году.

Об этом стало известно благодаря аукционному дому «Литфонд». Аукцион пройдет на территории «Парка Дракино». Гитара оказалась в России по причине проведения хэви-метал фестиваля международного уровня Big Gun. Сообщается, что гитара уйдет с молотка аукциона со стартовой суммой 650-700 тысяч рублей. Мероприятие состоится 27 июля.

The Doors является одной из самых популярных американских рок-групп в истории. Ореол таинственности, сопровождавший группу, проникновенные поэтические тексты и узнаваемые гитарные риффы сделали группу легендой популярной культуры конца 60-х и начала 70-х годов. На счету группы девять музыкальных альбомов, последние три были записаны уже без участия Джима Моррисона.