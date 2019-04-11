Кто стоит за первыми строчками популярности на музыкальном сайте

Вчера, 11:20

Музыки много не бывает — каждый владелец мобильного гаджета собирает свою коллекцию записей. И это прекрасная возможность находиться в приятном мире ритмов и мелодий, которые отгораживают от уличной суеты и толчеи, дают расслабиться в свободную минутку.

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В списке несколько композиций от известной российской рок-группы MONOЛИЗА. Коллектив создан более 10 лет назад Елизаветой Костягиной, автором и исполнителем своих произведений. Известность пришла не только по записям — более 50 тысяч зрителей знакомились с живой музыкой на рок-фестивале «Нашествие», проходящем в Тверской области. Альбомы же группы получали хорошие отзывы прессы и собрали армию активных поклонников. Фанаты даже помогали распространять акции коллектива и собирали немалые средства, чтобы любимые исполнители записали новые хиты.

Группа MONOЛИЗА востребована в других сферах творчества, работает в кино и театральных постановках. Три их саундрека звучат в новогоднем фильме «Тетушки» со звездными актерами, а также в музыкальном спектакле «Плавание» в одном их питерских театров. С концертами группа объехала всю страну. Их творчество отмечено национальной премией за достижения в области рок-н-ролла.

Песни MONOЛИЗЫ находятся месяцами в ротациях радиостанций «Маяк», «Наше радио», «MAXIMUM». С лета прошлого года на волне «Своего радио» звучит композиция «Ни черта», которая и в рейтинге на сайте ONMUZ.net.

Первую строчку среди самых популярных песен занимает «Моя девочка Айко» молодого и талантливого исполнителя из Казахстана Screamteen. Известность пришла к нему недавно, после выхода одноименного альбома, а песня стала хитом. В интернете на нее самые частые запросы, на YouTube количество просмотров перевалило за 6 миллионов. Многие девушки претендуют на то, что песня посвящена каждой из них, еще больше уверены, что именно они вдохновили автора на это произведение. — Вот так растет известность. Автор же скромно живет на своей родине в небольшом городке, а свою жизнь скрывает аурой загадочности. Недавно он отслужил в армии, а песню, скорее всего, посвятил той, кто ждала его. Тексты композиций пишет сам, записывает на студии звукозаписи AtRecords.