«Сделка с зеленым змием»: Гарик Сукачев мог обратиться к «магам» за иммунитетом к употреблению алкоголя

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В 2013 году певец в тяжелом состоянии был госпитализирован из-за алкогольной интоксикации. После этого не было зарегистрировано подобных случаев в его жизни и провидица подозревает, что Сукачев мог отправиться к магам за помощью в борьбе с последствиями зависимости, так как сам он пить вовсе не перестал.

Игорь Сукачёв, более известный под уменьшительным именем Гарик Сукачёв, – советский и российский рок-музыкант, основатель и лидер групп «Закат Солнца вручную», «Постскриптум (P.S.)», «Бригада С» и «Неприкасаемые».

Также исполнитель известен и своим пристрастием к алкоголю. В 2013 году произошла громкая история с тем, как он попал в реанимацию с «алкогольной интоксикацией». Тогда врачи еле спасли ему жизнь, но, по всей видимости, он понял урок. После этого инцидентов не повторялось. Сам Сукачев говорил, что способен контролировать свою зависимость и пьет, по его словам, не больше трех дней.

«Алкоголь для меня – бич, и я рад, что все лучше умею справляться с этим пороком. У меня есть такая доза — три дня. Это означает, что, когда меня спрашивают, сколько я могу выпить зараз, я отвечаю: способен пить по три дня», - говорит о себе Гарик.

Однако, провидица считает, что Гарик Сукачев мог обратиться к «магам» за иммунитетом к употреблению алкоголя, так как о его пьяных дебошах не раз сообщалось в СМИ, но ни разу больше он не выпивал до такого состояния, а людям, которые подвержены такого типа зависимостям достаточно сложно удержаться и они частые гости в клиниках.

Таким образом, «сделка с зеленым змием» могла оказать влияние на дальнейшую жизнь Сукачева и уберечь его от тяжелых последствий постоянного употребления алкоголя, как это произошло с Евгением Осиным и Крисом Кельми, которым обычная кодировка не помогла, а вот ограничитель, считает провидица, очень даже реален и таким образом возможно не только сохранить себе жизнь, но порой и оставаться в здравом уме, ведь сам исполнитель не скрывает, что именно пьяным ему удается написать свои лучшие хиты.