В конце 2019 года выйдут новые песни АВВА

Сегодня, 12:05

После воссоединения шведской группы АВВА был анонсирован выход нового диска. Синглы I Still Have Faith In Love и Don’t Shut Me Down выйдут уже в текущем году.

Поклонники группы АВВА с нетерпением ожидали воссоединения, а после того, как исполнители вновь собрались, был анонсирован выход нового альбома. Известно, что в прошлом году были записаны два сингла - I Still Have Faith In Love и Don’t Shut Me Down. Но вот их выход все никак не состоится.

Известно, что их выход переносился уже несколько раз и теперь предполагается, что презентация состоится уже в 2019 году. Также перенеслась премьера фильма, в котором классические хиты шведского квартета прозвучат как в оригинале, так и в исполнении других известных музыкантов.

Сейчас датой выхода синглов называют время в районе лета. Уточняется, что также ничего не известно и о датах мирового турне — тур анонсировали в апреле прошлого года, сказав, что сами они на сцену не выйдут. Петь собирались голограммы музыкантов в полный рост под аккомпанемент живых музыкантов.

Напомним, шведский квартет ABBA был образован в далеком 1972 году, его участниками стали Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад.