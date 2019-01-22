«Играй, гитара звонкая»: Качество её акустического звучания не зависит от древесины – учёные

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По крайней мере той, из которой для инструмента изготовлены боковые части и её дно. Выводы оценивались профессиональными музыкантами.

Для этого предварительно произошёл заказ шести гитар, для изготовления которых использовались разные виды дерева. Как оказалось, качество их акустического звучания не зависит от древесины. Именно к такому выводу пришли учёные.

Ранее специалисты были уверены в обратном. Даже музыканты обращали особое внимание на то, из какого материала изготовлены их «средства производства». Внимание уделялось даже тому, был ли использован для этого цельный кусок древесины или «ламинат».

При Ренессансе для того, чтобы изготавливать струнные инструменты высокого качества, применялся только бразильский палисандр.

Сейчас он уж не в тренде. Этот материал стал считаться очень уязвимым, а его закупка очень затратной. После этого и появилась идея проверить, как в реальности влияет материал на звучание струнных инструментов.

Естественно, их изготавливали не из берёзы. Кроме бразильского палисандра, использовался индийский палисандр, крупнолистный клён, орех Гиндса и южноамериканское красное дерево.

Музыканты играли в затемнённой комнате, чтобы не определить использованный материал по внешнему виду.

В результате, у 52 профессиональных гитаристов не получилось определить, какой из шести предложенных им инструментов звучит существенно лучше другого.