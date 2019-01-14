Егор Крид в своей новой песне сравнил себя с Игорем Крутым

Сегодня, 16:41

Сегодня 24-летний Егор Крид порадовал фанатов и выпустил новую песню, в которой сравнил себя с известным продюсером. На протяжении всего трека Егор повторяет «Я крутой как Игорь Крутой».

Вчера Крид сообщил о выходе нового трека в своём блоге Instagram, а сегодня фанаты уже могут наслаждаться прослушиванием хита. Незадолго до этого певец рассказал историю возникновения песни. Он находился в Америке и многие произносили его имя как Игорь. Однажды в кафе он общался с девушкой, она не могла понять в чём разница имени Игорь и Егор. В тот момент и пришла идея написать песню. После приезда в Москву артист сразу же записал новый трек.

Фанаты в сети поздравляли певца с выходом нового трека, выражали симпатию и любовь к творчеству. Но нашлись и те, кому музыка Крида не по душе. «Одно и тоже! Уже противно становится.», «Смешно....только это музыка на 3-х аккордах уже надоела....на ухо как остальные....ну зачем...» комментировали подписчики.

Одно непонятно, чем Игорь Крутой заслужил внимание молодого артиста. Но сам композитор очень хорошо отзывается о Криде, называя их с Тимати самыми популярными среди молодой аудитории.