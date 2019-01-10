Вчера, 23:37

В соответствии с решением близких умершего 1 января от остановки сердца Криса Кельми, церемония прощания с ним была закрытой.

Крис Кельми умер в возрасте 63 лет после празднования Нового года. По сообщениям СМИ, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоупотребление алкоголем и наркотиками было давней бедой композитора и певца. Но в дальнейшем работники морга, в который было доставлено тело Кельми и где проводилось вскрытие, рассказали, что смерть наступила не вследствие алкогольного воздействия. Остановка сердца произошла по причине хронического заболевания.

Журналисты к прощанию с артистом допущены не были. Панихида проходила с участием родных (бывшей жены, сына Кристиана и двоих братьев) и близких друзей – Михаила Муромова, Игоря Мельника (группа «Демарш»), Николая Трубача, композитора Андрея Мисина и писателя Сергея Минаева.

Тело Криса было кремировано в Николо-Архангельском крематории. Об этом рассказала давняя подруга Кельми поэтесса Маргарита Пушкина (автор всем известной песни «Замыкая круг»).

Родственники сказали, что последняя воля Криса Кельми будет выполнена. А желание его было не совсем обычным – он хотел, чтобы его прах был не похоронен, а развеян над Атлантикой.

Маргарита Пушкина ранее возмущалась по поводу решения провести закрытую церемонию похорон. Она недоумевала, чем бы помешали родственникам покойного поклонники Криса Кельми, да даже и журналисты. Еще она возмущалась тем, что артиста родственники оставили в одиночестве, никто не захотел оказать ему помощь.

Ранее Андрей Разин, солист «Ласкового мая», тоже высказывал недовольство намерением родственников Криса Кельми провести закрытые похороны. Он говорил, что Крис – великий музыкант и заслуживает похорон со всеми почестями.