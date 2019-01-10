Опубликована посмертная песня вокалиста Linkin Park

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Честер Беннингтон записал её в 2017 году в апреле месяце. До его смерти оставалось лишь несколько месяцев.

Сейчас посмертная песня, в которой звучит вокал лидера Linkin Park, опубликована на YouTube. Композиция называется «Вычеркни».

Её вокалист записывал совместно с гитаристом Марком Дуэйном Мортоном. Он и опубликовал эту песню. С его слов, именно она станет открывать его сольный альбом, который будет для музыканта дебютным. Его выход в продажи ожидается на 1 марта.

По воспоминаниям Марка, его во время совместной работы с фронтменом Linkin Park просто поразило, насколько мрачным был текст написанной композиции.

В то же время он очень благодарен Беннингтону за тот опыт, который он при этом приобрёл. Кроме того Мортон считает вокал умершего божьим даром, который невозможно перепутать.

Беннингтон ушёл из жизни 20 июля в 2017 году. Ему на тот момент был 41 год. Что заставило его так трагически завершить свой путь, не известно до сих пор.

Linkin Park дважды становилась обладателем музыкальной премии Grammy. Также ей сопутствовал впечатляющий финансовый успех.

Тираж семи студийных альбомов превысил 70 миллионов экземпляров.