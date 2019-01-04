«Запетушинный Ресторатор»: Тимарцев показал фото недокачанного Оксимирона

Сегодня, 12:05

С тех пор как прославился Сашок Тимарцев, более известный как рэпер и организатор нашумевшего шоу VersusBattle Ресторатор, неуемные поклонники постоянно донимали его просьбами завести свою Instagram страничку, на что у Александра всегда был один ответ: «Инстаграм для петухов!». Но проходит время и хайп начинает постепенно падать, забирая с собой и приносимые прибыли, а значит пришло время уступить своим принципам.

Одной из первых фотографий на странице Ресторатора было архивное фото с его свадьбы, где одни из госте стал популярный российский рэпер и соучредитель «Версуса» Мирон Федоров, более известный как Oxxxymiron. На снимке у старшего коллеги (Мирон старше Александра на 3 года) отлично прорисовывается «бицуха», правда только на правой руке. Огромное количество шуток тут же хлынуло всем потоком в комментарии и каждый пытался переплюуть предыдущего, дошли даже до «бывшей жены Оксимироха»:

«Столько лет назад развелся, а все так себе никого и не нашел»

«Подкачался с помощью фотожопа»

Не обошлось и без советов, от самых очевидных: найти себе женщину или снять на одну ночь, или же все таки сходить на интервью к Юрию Дудю, вопросы которого всегда тесно связаны с онанизмом.