Queen представляет новую песню в честь достижений NASA

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Строго говоря, новую песню представляет Брайан Мэй (Brian May), гитарист группы Queen, увлеченный астроном. Он помог NASA отпраздновать свою последнюю рекордную миссию своим новым сольным треком.

Брайан Мэй дебютировал в New Horizons, своем первом сольном треке за последние 20 лет, чтобы отметить миссию NASA, которая дала нам лучший взгляд на Плутон, и, должно быть, скоро представит снимки объекта из пояса Койпера астероида Ultima Thule.

Песня и сопровождающее ее музыкальное видео - это праздник науки, связанной с миссией New Horizons. Визуальные эффекты показывают миссию зонда к Плутону, включая его гравитационную помощь Юпитера. Песня начинается со слов профессора Стивена Хокинга, объясняющих, что New Horizons научит нас тому, как образовалась Солнечная система.

Далее вступает в действие вокал Мэя, который фанаты Queen сразу узнают. Он поет «Новые горизонты для исследования, новые горизонты, которых никто никогда не видел прежде», в то время как видео показывает, как зонд покидает орбиту Земли и направляется в Солнечную систему.

Полномочия Мэя как астронома впечатляют сами по себе - он имеет докторскую степень по астрофизике в Имперском колледже. У гитариста и певца даже есть астероид, названный в его честь в знак признания его страсти и работы по обучению людей. Он может стать одним из основателей Дня Астероидов, кампании по повышению осведомленности об опасностях, которые несет для жизни на земле объект, поражающий нашу планету.

Релиз песни был приурочен к тому, что зонд максимально приблизился к крошечному ледяному объекту Ultima Thule. Зонд New Horizons пролетел мимо крошечной малой планеты шириной 20 километров утром 1 января. Если миссия прошла как запланировано, NASA должно получить ответ от зонда через некоторое время.

Сегодня зонд должен подтвердить, что он получил данные изображения от Ultima Thule, а затем начнет гигантскую операцию, чтобы передать эти фотографии на Землю. Ожидается, что для завершения этой передачи потребуется лето 2020 года.

Это связано с тем, что скорость загрузки на расстоянии 4 миллиардов миль крошечная - отправка данных со скоростью около 1 кбит / с в Deep Space Network NASA.

Хорошей новостью является то, что этот полет – не конец для New Horizons. Зонд будет работать еще 20 лет, что даст возможность изучить больше объектов пояса Койпера.

NASA говорит, что зонд будет иметь возможность проводить еще больше исследований крошечных миров за пределами планет.