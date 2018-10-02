В сети появилось видео убийства репера XXXTentacion

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Смерть рэпера XXXTentacion (Джасей Онфрой) является полной загадкой. Журналисты телеканала WPLG Local 10 смогли обнаружить и обнародовать видео запись последних минут его жизни.

Расправа над 20-летним музыкантом XXXTentacion произошла в Майами еще 19 июня текущего года, полицейские довольно быстро нашли преступников, ведь их сняла камера уличного наблюдения. Именно эта запись и была показана во время судебного заседания.

Теперь же журналисты телевизионного канала WPLG Local 10 также смогли достать такие кадры и распространили их в сети. Известно, что обвинение было выдвинуто четверым – Дедрику Д.Уилльямсу, Майклу Боатрайту, Трейвону ньюсу и Роберту Аллану, которые расстреляли музыканта и похитили сумку Louis Vuitton, в которой было 50 тысяч долларов наличными. Все они признаны виновными и отбывают наказание в тюрьме.

Поклонники таланта музыканта помнят, что при жизни молодой рэпер смог выпустить всего два альбома – «17» и «?», но каждый из них имел огромную популярность. Песни из этих пластинок достигли наивысших позиций многих чартов. Теперь же фанаты XXXTentacion ожидают выхода третьего посмертного альбома, который в студии уже дорабатывали без него, свет он должен увидеть в октябре текущего года.