Лоза отметился вердиктом умершему Азнавуру

Вчера, 18:11

Последний из величайших французских шансонье сегодня ушёл из жизни. Ему было 94 года.

Этот момент не могли не заметить даже эстрадные музыканты. Юрий Лоза также отметился своим вердиктом, посвящённым умершему Шарлю Азнавуру. Он сказал, что шансонье был «очень честный» исполнитель.

Музыкант отметил высокую творческую активность умершего. С его слов, тот смог сохранять её «до последнего».

В России, продолжил он, равным Азнавуру был, разве что, Александр Вертинский. К сожалению, сказал Лоза, в стране перестал культивироваться и развиваться этот вид искусства.

Авторское начало, по его мнению, «убито на корню». Это Лоза связывает с тем, что исполнители пользуются написанным другими материалом. Сами они разучились сочинять хорошие песни. Певец полагает, что во Франции именем Азнавура непременно назовут улицу, и его будут ещё долго помнить не только в этой стране.