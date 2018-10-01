Пригожин сравнил скончавшегося Шарле Азнавуре с Иосифом Кобзоном

Вчера, 17:09

Великий французский шансонье равно как и Иосиф Давыдович безустанно работал до последнего, и оставил после себя поистине яркий след в культуре и огромное творческое наследие.

Продюсер Иосиф Пригожин в своих воспоминаниях о французском шансонье сравнил скончавшегося Шарле Азнавуре с Иосифом Кобзоном. Пригожин отметил, что Шарле Азнавуре был великим во всем, сумел стать символом и достойным примером для подражания. Равно как и Иосиф Давыдович он безустанно работал до последнего. К большому сожалению, некоторым его заявленным концертам, где он надеялся в очередной раз порадовать зрителя своим великолепным выступлением, так и не суждено состояться. Российский продюсер навсегда запомнит шансонье как трудолюбивого «человека-ресурса», потрясающего артиста, импозантного и элегантного мужчину, лирического героя, чью музыку с достоинством называют «шансон».

Известный шансонье Франции, 94-летний Шарль Азнавур скончался в ночь с воскресенья на понедельник 1 октября в своем доме на юге родной страны.