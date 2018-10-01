Погудин: Смерть Азнавура – это утрата культуры уникального пения

Вчера, 17:38

По мнению камерного певца, тот был последним представителем из целой плеяды великих шансонье. Теперь его не стало.

Олег Погудин отреагировал на смерть одного из самых известных французских шансонье Шарля Азнавура. Он считает её утратой культуры уникального пения.

Погудин сообщил, что для него это является личным горем. После ухода Азнавура великих шансонье больше не осталось.

Исполнение Азнавура было совершенно уникальным и, как это ни поразительно, близким русскому слушателю.

Сейчас это останется лишь в области воспоминаний и является очень горьким.

Азнавур скончался 1 октября, когда ему было 94 года. За свою жизнь он исполнял более 1300 песен и снялся в 60 фильмах.

Погудин имеет в своём репертуаре 20 песен Азнавура. Он сообщил, что влияние французского шансонье на него было очень мощным. Для нашего времени он являлся совершенно уникальной фигурой.

Золотая эпоха французского шансона и те, кто тогда творил, ушли, и уже давно. Последним представителем оставался Азнавур.

Его Погудин охарактеризовал, как «живое свидетельство» того, на какой уровень можно вывести певческое искусство.

Без Азнавура будет намного холоднее, чем было при нём, продолжил певец.