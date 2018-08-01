Дембель, драка с полицейскими, «обезьянник»: ДДТ шокировал новым клипом

Сегодня, 18:49

Накануне дня ВДВ, рок-группа опубликовала ролик на песню «Уездный город» с нового альбома «Галя ходи», в котором показан первый день на «гражданке».

Сегодня на официальной странице в Facebook рок-группы ДДТ опубликовал новый клип на песню «Уездный город», который уже просмотрели несколько тысяч пользователей. Автором сценария и режиссером стал Андрей Сафронов, художником Эдуард Гизатуллин, оператором – Алексей Арсентьев.

Клип показал сумасшедший дембель солдата ВДВ, которого встретили его товарищи. Мирные посиделки в парке вскоре переросли в пьяный дебош. Дембельнувшийся поджигал фаеры, искупался в пруду с русалкой, затем последовала драка с полицейскими, после которой вся веселая компания отправилась в «обезьянник». За решеткой ребята познакомились с лидером ДДТ Юрием Шевчуком - частым гостем отделения. На утро всю честную компанию отпустили, и они дружно отправились в злополучный парк еще раз отметить возвращение на «гражданку» горячим чаем, где к компании наконец присоединилась возлюбленная солдата. В самом конце исполнитель произносит фразу «за мирное небо», которая характеризует все творчество рокеров.

В съемках клипа принял участие донской актер Сергей Борисов, который сыграл «доброго» полицейского. Он рассказал, что съемки ему очень понравилась, на площадке царила уютная и дружелюбная атмосфера.

Двадцатый студийный и 22-й по счёту альбом группы ДДТ «Галя ходи» вышел 9 июня после двух лет усердной работы. Он включает 14 композиций различной тематики: от войны до лирики.