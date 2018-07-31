Пианист из Питера собирается дать концерт на мусорной свалке

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Сейчас музыкант собирает деньги для своего нового клипа, которым он планирует донести человечеству некую социальную проблему.

Павел Андреев из Питера известен своими выступлениями на интересных локациях – на вершине горы в Карелии, посреди озера, на плоту в мраморном каньоне. Его новый проект – «Рояль на свободе», благодаря которому он хочет показать людям глобальную проблему переизбытка мусора. Таким образом, он собирается дать концерт прямо на мусорной свалке, исполнив одну из своих любимых мелодий «Дыхание планеты». Пианист делится, что во многих странах с этой проблемой уже справляются или давно справились, а в России пока мусор только накапливается. А все потому, что всем все равно – бездумно выбрасывается пакет с отходами без мысли, что и он будет загрязнять окружающую среду. По его мнению, необходимо призывать всех к порядку и гражданской позиции.