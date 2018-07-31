«Сколько – сколько?»: Эдита Пьеха отмечает 81-й день своего рождения

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Трудно поверить, что у этой всегда элегантной и ухоженной женщины такой возраст. Тем не менее, это так.

Эдита Пьеха отмечает 81-й день своего рождения. Так и хочется, узнав, сколько ей лет, переспросить «Сколько – сколько?» или сказать знаменитое «не верю». Только здесь это будет не заключение о плохой игре на сцене, а совсем наоборот.

Местом рождения будущей знаменитой певицы был шахтерский городок Нуайель-су-Ланс, находящийся в северной части Франции. Там она появилась на свет 31 июля в 1937 году.

Училась Пьеха в Ленинграде. В этом городе состоялись и её первые сценические выступления. Тембр её голоса сразу же покорил публику. Певица получила известность по всему миру. Она имеет звание народной артистки СССР.

В день своего рождения певица, как и всегда, даст концерт в Театре Эстрады имени Райкин.

Внук Стас пошёл по её стопам. Пьеха говорит, что он обладает даром, но в его репертуаре нет песен, подобных её хитам «Огромное небо» или «Сосед», которые пела вся страна.

Эдита Пьеха ещё во времена СССР считалась многими женщинами образцом вкуса. Платья, в которых она выходила на сцену, причёска и общий имидж всегда были безупречны.

В отличие от других звёзд, слухов о её серьёзных конфликтах со своими коллегами никогда не возникало.