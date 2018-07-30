Барак и Мишель Обама «отжигают» на концертах Бейонсе

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Вездесущие папарацци застали экс-главу США и его супругу отплясывающими на одном из выступлений знаменитой певицы.

Иностранные СМИ сообщают, что самыми преданными и высокопоставленными поклонниками Бейонсе являются Барак и Мишель Обама. Они, по данным американской прессы, постоянно «отжигают» на концертах Бейонсе, не стесняясь публики.

Бывший глава Белого дома после того, как оставил пост президента, пропал для публики. Он не дает интервью, не выступает на публике, поэтому увидеть его – большая редкость. Его смогли увидеть только на концерте Бейонсе в Ландовере, где тот находился вместе со своей супругой. Они сидели в ВИП-ложе, а затем принялись танцевать.

Очевидцы сняли уникальное зрелище на видео, которое очень быстро попало в сеть и набрало множество просмотров. Стоит отметить, что очевидцы довольны присутствием простого экс-президента на концерте. Они считают знаменитую пару близкой к обычному народу – они не стеснялись никого и были абсолютно счастливы. Такое отношение к жизни определенно подкупает.

Это не первый визит президентской семьи на концерт артистки. До этого Мишель была замечена вместе с детьми на выступлении Бейонсе и ее мужа во Франции. Там она «отвела душу»: плясала в фан-зоне с такими же поклонниками, как и она.

Ранее стало известно, что большинство американцев, которые были не удовлетворены работой Барака Обамы на посту президента, поменяли свое отношение к нему. Они утверждают, что хотя бы этот президент был «человечным» и действовал в интересах граждан.